Rallye cœur des bastides Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Rallye cœur des bastides Villeneuve-sur-Lot, 30 juillet 2022, Villeneuve-sur-Lot. Rallye cœur des bastides

Parc des Fontanelles Parc des fontanelles Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Parc des fontanelles Parc des Fontanelles

2022-07-30 09:00:00 – 2022-07-31 19:00:00

Parc des fontanelles Parc des Fontanelles

Villeneuve-sur-Lot

Lot-et-Garonne Le Rallye Cœur des Bastides compte pour la coupe de France des rallyes .

Le parcours si divise en 1 spéciale de 13.300 à faire 3 fois dans la journée du dimanche départ de la 1ere voiture à 8.00 heures du Parc fermée des Fontanelles.

des plans des spéciales avec des zone spectateurs seront disponible du samedi 30et dimanche 31 juillet au parc des fontanelles .

Entrée Gratuite. Le Rallye Cœur des Bastides compte pour la coupe de France des rallyes .

Le parcours si divise en 1 spéciale de 13.300 à faire 3 fois dans la journée du dimanche départ de la 1ere voiture à 8.00 heures du Parc fermée des Fontanelles. +33 6 03 92 77 03 Le Rallye Cœur des Bastides compte pour la coupe de France des rallyes .

Le parcours si divise en 1 spéciale de 13.300 à faire 3 fois dans la journée du dimanche départ de la 1ere voiture à 8.00 heures du Parc fermée des Fontanelles.

des plans des spéciales avec des zone spectateurs seront disponible du samedi 30et dimanche 31 juillet au parc des fontanelles .

Entrée Gratuite. Parc des fontanelles Parc des Fontanelles Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Parc des fontanelles Parc des Fontanelles Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Parc des fontanelles Parc des Fontanelles Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

Rallye cœur des bastides Villeneuve-sur-Lot 2022-07-30 was last modified: by Rallye cœur des bastides Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 30 juillet 2022 Parc des Fontanelles Parc des fontanelles Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne