Rallye biodiversité au Pont des Morands Montchanin Montchanin Catégories d’évènement: Montchanin

Sane-et-Loire

Rallye biodiversité au Pont des Morands Montchanin, 26 octobre 2022, Montchanin. Rallye biodiversité au Pont des Morands

Marais du Pont des Morands Montchanin Sane-et-Loire

2022-10-26 14:00:00 – 2022-10-26 16:30:00 Montchanin

Sane-et-Loire Montchanin EUR Saurez-vous déceler les secrets du marais du Pont des Morands ? Sa faune et sa flore regorge de mystères, de choses à vous dire…venez donc les écouter, les observer, et jouer !

Le CPIE vous propose, seul ou en groupe, un jeu-rallye au cœur du marais : énigmes, chasse au trésor, observations, devinettes…idéal à faire en famille !

Entre 14h et 16h30, mercredi 26 octobre, vous arrivez quand vous voulez !

Vous serez accueillis, à l’entrée du site, par l’animatrice du CPIE : distribution du livret-rallye, quelques consignes à vous donner…ensuite, à vous de jouer! Et repartez avec un petit cadeau, si vous avez réussi à répondre à toutes les questions !

Durée du rallye : +/- 45 min.

Venez nombreux participer ! Ouvert à tous et gratuit !

RDV sur le platelage du marais côté route (avant de rentrer dans la ZI) ! b.duret@cpie-pays-de-bourgogne.com +33 3 85 82 12 27 http://www.cpie-pays-de-bourgogne.com/ Montchanin

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Montchanin, Sane-et-Loire Autres Lieu Montchanin Adresse Marais du Pont des Morands Montchanin Sane-et-Loire Ville Montchanin lieuville Montchanin Departement Sane-et-Loire

Montchanin Montchanin Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montchanin/

Rallye biodiversité au Pont des Morands Montchanin 2022-10-26 was last modified: by Rallye biodiversité au Pont des Morands Montchanin Montchanin 26 octobre 2022 Marais du Pont des Morands Montchanin Sane-et-Loire Montchanin Sane-et-Loire

Montchanin Sane-et-Loire