Rallye automobile TT du gâtinais Corbeilles, vendredi 26 avril 2024.

Rallye automobile TT du gâtinais Corbeilles Loiret

Rallye automobile TT du gâtinais

Depuis 1974, le Rallye TT a fait de la route ! Un rallye Tout-terrain se déroule principalement sur des pistes et des chemins non revêtus. Les parcours sont composés d’épreuves spéciales (ES) et de secteurs de liaison. La discipline regroupe Buggys, 4×4 et SSV ( Side by Side Vehicule ) en 4 ou 2 roues motrices catégorisés selon des critères mécaniques fixés par la réglementation FFSA. Ils passeront près de chez vous et notamment en CC4V à Corbeilles, Mignerette et Villevoques ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26

fin : 2024-04-28

Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire

L’événement Rallye automobile TT du gâtinais Corbeilles a été mis à jour le 2024-03-11 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS