* L’étoile Balgentienne organise le 15 mai prochain un rallye touristique auto. Il est ouvert à tous, Alors si vous êtes amateur de découvertes, d’énigmes de jeux et de convivialité réservez dés maintenant votre participation. * Des lots récompenseront les plus valeureux participants. * Vous pouvez “essayer” les épreuves du Rallye sur notre site * [http://rallye.etoile-balgentienne.fr/](http://rallye.etoile-balgentienne.fr/) * La réservation est obligatoire et le nombre de places limité. * Pour réserver: [rallye@etoile-balgentienne.fr](mailto:rallye@etoile-balgentienne.fr)

réservation obligatoire

Retenez la prochaine édition de notre Rallye 15 mai 2022

