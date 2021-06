Pézenas Pézenas 34120, Pézenas RALLYE ARCHÉO DE L’AGGLO HÉRAULT-MÉDITERRANEE : « DU BASALTE ET DES HOMMES » Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: 34120

Pézenas 34120 Le Service archéologique de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée vous propose un nouveau moment de convivialité autour de la 5e édition du rallye archéologique le dimanche 20 juin 2021.

Organisé dans le cadre des Journées Européennes de l ‘Archéologie en partenariat avec l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée, le Musée de l’Ephèbe, les communes, les associations, il vous permettra de découvrir les sites archéologiques du territoire au travers de la thématique du basalte. Vous aimez l’aventure et résoudre des énigmes ?

Alors le rallye archéologique est fait pour vous ! Participez à cette aventure le dimanche 20 juin prochain en découvrant les richesses archéologiques et patrimoniales de notre territoire A chaque étape, vous aurez à résoudre des énigmes sur le thème du « basalte et des hommes » LE PROGRAMME

➡9h30 : Accueil des participants au bureau d’information touristique de Pézenas, le départ est prévu à 10h.

➡ 12h : Pause déjeuner avec un repas tiré du sac sur l’aire de pique-nique du pont dit romain” à Saint-Thibéry.

➡17h : Arrivée et remise du livret pour correction à Notre Dame du Grau d’Agde.

➡ 17h30 : Remise des prix après vérification des livrets par les organisateurs. INFOS EN +

Manifestation gratuite,

Inscriptions avant le 17 juin 2021 sur réservation auprès du service archéologique de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée au 06 50 67 09 95

Véhicule indispensable

