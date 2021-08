Larchant Commune de Larchant Larchant, Seine-et-Marne Rallye à vélo ou en voiture Commune de Larchant Larchant Catégories d’évènement: Larchant

Rallye pouvant être fait à vélo ou en voiture, reprenant l’itinéraire du “tour de la châsse”, qui consistait, au Moyen-Âge, à transporter les reliques de saint Mathurin, depuis Larchant, de village en village sur le plateau. C’est l’occasion de découvrir le patrimoine de ces villages en répondant à des questionnaires. La totalité du circuit fait 30 km, prévoir son pique-nique. Une carte, un livret et un sac vous sont donnés au départ qui se fait devant l’église saint Mathurin entre 10h et 11h. Chacun effectue le rallye à son rythme.

Rallye permettant la découverte des villages du Gâtinais au départ de Larchant Commune de Larchant Centre-ville 77760 Larchant Larchant Seine-et-Marne

