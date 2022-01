Rallye à remonter le temps Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Rallye à remonter le temps Caen, 16 avril 2022, Caen. Rallye à remonter le temps Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 Place Saint – Pierre Caen

2022-04-16 16:00:00 – 2022-04-16 18:00:00 Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 Place Saint – Pierre

Caen Calvados Corine Goret, guide-conférencière de Normandie à la loupe vous propose un rallye pédestre insolite durant lequel vos sens de l’observation et de déduction seront mis à l’épreuve.

En équipe, ce rallye vous fera explorer la ville à la recherche de cartes du temps et de défis photos à immortaliser pour retracer les fascinantes péripéties de l’histoire de Caen. Vous partirez à la découverte de cinq lieux essentiels de l’histoire de Caen. A chaque arrêt vous plongerez dans une époque spécifique de l’histoire de Caen : le Moyen-âge, la Renaissance, la Révolution française, la Belle Epoque ou encore la Seconde Guerre Mondiale. Votre périple vous permettra de ramener 5 cartes « rallye » qui permettront à votre équipe de participer au jeu final : reconstituer l’histoire de Caen !

Animation conseillée à partir de 10 ans. Corine Goret, guide-conférencière de Normandie à la loupe vous propose un rallye pédestre insolite durant lequel vos sens… info@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 27 14 14 http://reservation.caenlamer-tourisme.fr/ Corine Goret, guide-conférencière de Normandie à la loupe vous propose un rallye pédestre insolite durant lequel vos sens de l’observation et de déduction seront mis à l’épreuve.

En équipe, ce rallye vous fera explorer la ville à la recherche de cartes du temps et de défis photos à immortaliser pour retracer les fascinantes péripéties de l’histoire de Caen. Vous partirez à la découverte de cinq lieux essentiels de l’histoire de Caen. A chaque arrêt vous plongerez dans une époque spécifique de l’histoire de Caen : le Moyen-âge, la Renaissance, la Révolution française, la Belle Epoque ou encore la Seconde Guerre Mondiale. Votre périple vous permettra de ramener 5 cartes « rallye » qui permettront à votre équipe de participer au jeu final : reconstituer l’histoire de Caen !

Animation conseillée à partir de 10 ans. Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 Place Saint – Pierre Caen

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 Place Saint - Pierre Ville Caen lieuville Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 Place Saint - Pierre Caen

Caen Caen https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/