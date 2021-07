Fresnoy-le-Luat Fresnoy-le-Luat Fresnoy-le-Luat, Oise Rallye à Fresnoy-le-Luat Fresnoy-le-Luat Fresnoy-le-Luat Catégories d’évènement: Fresnoy-le-Luat

Oise

Rallye à Fresnoy-le-Luat Fresnoy-le-Luat, 29 août 2021-29 août 2021, Fresnoy-le-Luat. Rallye à Fresnoy-le-Luat 2021-08-29 – 2021-08-29

Fresnoy-le-Luat Oise Fresnoy-le-Luat 20 L’association du ranch de la vallée du puit organise un rallye le dimanche 29 Août 2021. La journée se déroulera sur un parcours d’orientation d’environ 20 km. Cavaliers, meneurs et cyclistes sont les bienvenus. Venez vous amuser !

Rendez-vous à partir de 9h pour les premiers départs. Repas du midi compris en milieu de parcours. Tarif : 15€ si vous réservez avant le 20 Août. 20€ le jour même.

Remise des prix pour tout le monde et appéritif offert vers 17h30 ! L’association se dégage de toute responsabilité en cas de non respect des normes sanitaires.

Tout cavalier, meneur ou cycliste doit être assuré auprès de la ffe ou d’une assurance personnelle. Inscriptions et renseignements au : 06.20.52.05.62 ou 06.61.80.33.36,

