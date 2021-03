RALLYE À CHEVAL, À PIED, À VÉLO, 30 mai 2021-30 mai 2021, Courcebœufs.

RALLYE À CHEVAL, À PIED, À VÉLO 2021-05-30 09:00:00 – 2021-05-30 18:00:00

Courcebœufs 72290 Courcebœufs

16 EUR Rallye ouvert aux cavaliers, aux cyclistes aux pédestres et même aux attelages.

Mini parcours pour ceux qui le souhaitent.

Tout au long du parcours, énigmes, calcul, jeux de logique.

Tarif : 12 € (apportez votre pique nique) / 16€ avec plateau repas sur réservation.

Petite buvette sur place.

Pour les cavaliers et meneurs se munir de son assurance ou de sa licence et du carnet sanitaire.

Rallye sur les itinéraires Maine Coeur de Sarthe multipraticant ouvert à tous.

v-horiane@orange.fr +33 6 50 83 76 96

