Dans le cadre des 20 ans de l'association qui régulièrement participe à la restauration et à l'acquisition d'œuvres pour le musée Thomas Henry, un rallye ponctué de reproductions d'œuvres dans le centre-ville, vous permettra de découvrir seul, en famille, ou entre amis la richesse des collections du musée à l'aune de l'histoire de la ville. Départ : place Napoléon. Arrivée : musée Thomas Henry. Retrait du questionnaire au musée, à la bibliothèque Jacques Prévert, à l'accueil de l'hôtel de ville de Cherbourg-en-Cotentin. Disponible jusqu'au 18 octobre.

musees@cherbourg.fr +33 2 33 23 39 33 https://www.cherbourg.fr/musees

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Départ place Napoléon Cherbourg-Octeville Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville 49.64321#-1.62478