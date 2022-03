RALLYCROSS MAYENNE – CHAMPIONNAT DE FRANCE Châtillon-sur-Colmont, 17 septembre 2022, Châtillon-sur-Colmont.

EUR Épreuves du championnat de France de Rally Cross de Mayenne.

Situé à quelques kilomètres de Mayenne, le circuit Maurice Forget possède une large et longue ligne de départ où les pilotes se placent avant un premier virage difficile à passer en peloton.

Samedi :

Essais et 1ère et 2ème Manches Qualificatives

Dimanche :

Warm-up et 3ème et 4ème Manches Qualificatives

Puis ½ Finales et Finales

ecurie.ocean.mayenne@gmail.com http://rallycrossmayenne.e-monsite.com/

