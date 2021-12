Les Rousses Les Rousses Jura, Les Rousses Rally Photo Les Rousses Les Rousses Catégories d’évènement: Jura

Les Rousses

Rally Photo Les Rousses, 21 décembre 2021, Les Rousses. Rally Photo Les Rousses

2021-12-21 14:00:00 – 2021-12-21 16:00:00

Les Rousses Jura Les Rousses EUR 0 0 Participez à une chasse au trésor dans le village des Rousses ! Réponds correctement aux énigmes, et une surprise t’attendra ! https://www.lesrousses.com/a-voir-a-faire/agenda/calendrier-des-animations.html Participez à une chasse au trésor dans le village des Rousses ! Réponds correctement aux énigmes, et une surprise t’attendra ! Les Rousses

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Les Rousses Autres Lieu Les Rousses Adresse Ville Les Rousses lieuville Les Rousses