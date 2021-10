Paris LE BAL BLOMET île de France, Paris RALLUMONS LES LUMIÈRES ! LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

RALLUMONS LES LUMIÈRES ! LE BAL BLOMET, 7 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 7 décembre 2021

de 20h à 22h

payant

6 conférences sur la philosophie des Lumières, par Frédéric Pagès Femmes « lumineuses », femmes obscures (Mme du Duffand, Julie de Lespinasse, Ninon de Lenclos) Les salons parisiens, avec leurs rituels et leurs stratégies, installent un pouvoir nouveau des femmes. Elevées dans des couvents, les jeunes filles rangées découvrent ailleurs la galanterie. Animations -> Conférence / Débat LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

12 : Volontaires (180m) 6 : Sèvres – Lecourbe (392m)

Contact :LE BAL BLOMET 0756819977 contact@balblomet.fr http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/ Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2021-12-07T20:00:00+01:00_2021-12-07T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu LE BAL BLOMET Adresse 33 Rue Blomet Ville Paris lieuville LE BAL BLOMET Paris