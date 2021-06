Reims Parc des Landais Marne, Reims RALLIEZ-VOUS EN FAMILLE (enfants 6-10 ans + parent) Parc des Landais Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

RALLIEZ-VOUS EN FAMILLE (enfants 6-10 ans + parent) Parc des Landais, 9 juin 2021-9 juin 2021, Reims. RALLIEZ-VOUS EN FAMILLE (enfants 6-10 ans + parent)

le mercredi 9 juin à Parc des Landais

par la Maison de Quartier Watteau Pays de France **Sur réservation, uniquement par téléphone au 03 26 79 86 23** Nous vous invitons à venir en tenue de sport et avec votre bouteille d’eau ! ATTENTION : LA PRESENCE D’UNE PERSONNE MAJEURE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS DE MOINS DE 13 ANS

Gratuit

Parcours aventure agilité, rapidité, précision Parc des Landais Allée des Landais reims Reims Croix-Rouge Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-09T14:00:00 2021-06-09T15:00:00;2021-06-09T15:00:00 2021-06-09T16:00:00;2021-06-09T16:00:00 2021-06-09T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc des Landais Adresse Allée des Landais reims Ville Reims lieuville Parc des Landais Reims