VIRTUAL ROOM NANTES NANTES 44000 . Billet valable pour 2 joueurs jusqu'au 31.12.2023 Réservation obligatoire à l'adresse indiquée sur le billet Virtual Room est le 1er centre de réalité virtuelle (VR) en France disponible avec des aventures multi-joueurs (jusqu'à 4 joueurs ensemble).Grâce à un contenu immersif et original, Virtual Room est l'emplacement privilégié pour essayer ou redécouvrir le potentiel de cette nouvelle technologie.Les participants sont chacun équipés d'un casque de réalité virtuelle dernière génération, puis séparés dans leur zones respectives.Les joueurs se retrouveront alors pour résoudre des énigmes et accomplir des missions chronométrés dans le temps… et espérer aller au bout de l'aventure tous ensemble.Déjà plus de 500,000 joueurs ont déjà testés ce nouveau concept à travers le monde, à la frontière de l'escape game et du cinéma, avec un retour de satisfaction de 100% !HORAIRES• Du lundi au jeudi : de 10h à 18h• Le vendredi : de 10h à 23h• Le dimanche : de 14h à 20h.

• Le vendredi : de 10h à 23h

• Le dimanche : de 14h à 20h

Détails Catégorie d'Évènement: Nantes Autres Lieu VIRTUAL ROOM NANTES Adresse 14 RUE DU CHAPEAU ROUGE Ville NANTES Tarif 120.0-120.0 euros

