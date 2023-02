RAKOON + BISOU EMBARCADERE, 3 mars 2023, MONTLUCON.

RAKOON + BISOU EMBARCADERE. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

le rockstore lic 3-1020646 présente Rakoon, e?lectron libre issu de la sce?ne e?lectro-dub franc?aise, connu pour ses basses puissantes qu’il partage avec un plaisir non dissimule? en concert, revient cette anne?e avec un nouvel album intitule? « Something Precious ». Depuis son premier tube «Healing Dub», qui totalise plus de 10 millions de vues sur YouTube, le producteur poursuit sa que?te d’un son toujours plus hybride et unique, alliant synthe?s et samples issus de voyages sur des structures pop aux accents e?lectroniques. Ve?ritable synthe?se de la ferveur des premiers opus et de la puissance de son pre?ce?dent album, «Something Precious» vient confirmer un tournant encore plus e?lectro- nique dans la carrie?re de l’artiste. Concentre? d’e?nergie porte? par des me?- lodies envou?tantes, il s’e?coute comme le carnet de voyage d’un musicien a? la verve contagieuse, parseme? de samples glane?s sur la route.

EMBARCADERE MONTLUCON 18 Avenue de Fontbouillant Allier

