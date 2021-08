Rakoon + Ashkabad [rentrée des étudiants] L’Athanor, 22 octobre 2021, Albi.

Rakoon + Ashkabad [rentrée des étudiants]

L’Athanor, le vendredi 22 octobre à 20:30

En octobre, Pollux Asso reprend le contrôle de la salle de l’Athanor avec une soirée dub – électro avec Rakoon, Ashkabad et une première partie. Concert gratuit (pas de réservations) Vendredi 22 octobre 2021 (horaires à venir) Salle de l’Athanor, place de l’amitié entre les peuples, 81000 ALBI Dans le cadre de la Semaine de l’Étudiant, en partenariat avec l’université fédérale de Toulouse, la ville d’Albi, l’ADDA du Tarn et la Fédération Octopus Rakoon (Electro dub – Toulouse) Rakoon, est un producteur original et sincère, qui explore des courants hybrides allant de la pop à la world music, en y insufflant des éléments de trance ou dub révélateurs de ses racines. Ses déambulations humaines et sonores lui permettent d’expérimenter son propre style sans se soucier des codes des musiques électroniques, dans une expérience introspective pleine d’espoirs. Ashkabad (Explosive dub – Avignon) Un machiniste féru de rythmes endiablés et un chanteur aux mélodies aussi furieuses que soignées. Le duo Avignonnais crée la formation en 2010 avec une envie commune d’un Dub sans barrières, puisant leurs inspirations dans le roots JamaÏcains, le Dub Français et Anglais, la mouvance Bass Music actuelle ou encore la culture Sound System. Forts d’une certaine maturité musicale, de nombreux concerts à travers l’Europe et après avoir partagé la scène avec les grands noms de la scène Dub, les deux musiciens ont su marquer leur style et le faire évoluer. Leur deux premiers EP affichent leur ancrage dans l’ Electro-dub et leur recherche d’un son toujours plus puissant et ouvert à l’expérimentation. Leurs collaborations avec Mahom, Odatteee ou encore After All sound system révèlent cette constante ouverture au métissage qui les amènera à sortir en 2016 leur premier album « International Skankers ». Un opus en forme de carnet de voyage, où styles et cultures musicales se mélangent. En 2018 le duo sort un deuxième album “Reptile” avec toujours l’idée de serpenter entre les différentes facettes du Dub, cette fois ci les chanteurs sont à l’honneur à travers des featurings avec Troy Berkley, Nai-Jah et Joe Pilgrim. C’est en live que la musique d’Ashkabad prend toute son ampleur, leur énergie débordante fera bondir les plus réfractaires.

DUB ELECTRO 22 octobre 2021

