Rakontées estivales Truchtersheim, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Truchtersheim.

Rakontées estivales 2021-07-23 – 2021-07-23

Truchtersheim Bas-Rhin Truchtersheim

Les bibliothécaires de la MIK et les bénévoles de la maison du Kochersberg s’associent pour vous proposer des lectures itinérantes et une visite de la maison du Kochersberg.

Dès 5 ans. Sur inscription.

Pour plus d’informations contactez la MIK via kolibris@kochersberg.fr ou au 03.90.29.03.59.

+33 3 88 33 71 46

