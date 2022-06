Rakim ( Rap Us Legend ) + Swift Guad + Lansky Namek + L’Amir’al, 5 juillet 2022, .

Rakim ( Rap Us Legend ) + Swift Guad + Lansky Namek + L’Amir’al



2022-07-05 19:00:00 – 2022-07-07

Dans le cadre du festival Hip Hop Non Stop, Le Molotov proudly present :



RAKIM

Rakim, de son vrai nom William Michael Griffin Jr., né le 28 janvier 1968 à Long Island, New York, est un rappeur et producteur de musique américain. Membre du groupe Eric B. and Rakim à la fin des années 1980 et au début des années 1990 avant de commencer en 1997 une courte carrière solo. Il est considéré par la communauté hip-hop comme l’un des plus grands MCs de tous les temps.

Très rare en Europe, Rakim sera cet été sur le vieux continent pour une tournée anniversaire au mythique album Paid in Full qui celebrera ses 25 années.

Paid in Full est le premier album studio d’Eric B. & Rakim, sorti le 7 juillet 1987.

L’album est entièrement produit par le duo, excepté les titres My Melody et Eric B. Is President, composés par Marley Marl.

Acclamé par les critiques, il a été désigné 228e des « 500 plus grands albums de tous les temps » par le magazine Rolling Stone et s’est imposé comme un « classique » du hip-hop. En 1998, The Source l’a classé parmi les « 100 meilleurs albums de rap ».

Classé 8e au Top R&B/Hip-Hop Albums et 58e au Billboard 200e, il a été certifié, aux États-Unis, disque d’or le 4 décembre 1987 et disque de platine le 11 juillet 1995 par la RIAA.

« The Live Mixtape: God MC Edition » https://youtu.be/azJ8_16htXo



SWIFT GUAD

Swift Guad, alias le Narvalo, est un rappeur issu de la scène parisienne, plus précisement de Montreuil sous bois dans le 93.

Il commence a faire ses premiers pas dans la musique à la fin des années 90 en temps que beatmaker pour des artistes tels que Zoxea, Lord Lossity, Paco.

Puis il se fait remarquer en temps que rappeur dans des battles (12 inch all stars, Hip Hop Stars sur la radio Générations, battle arena … ), ce qui le mène en 1ère partie de NTM à Bercy en 2008.

A partir de là, sa carrière commence avec la sortie de son premier album « Hécatombe » suivi d’une myriade d’autres projets qui font de lui l’artiste le plus productif du rap français avec déjà 29 projets sortis à son actif, plus d’une centaine de clips et près de 500 concerts.

Actuellement il a travaillé sur la sortie de l’album « Jour de Nuit » du groupe Soleil Noir, composé de Swift Guad, Davodka, Dooz Kawa et Euphonik, en mai 2022, et sur son prochain album solo “Narvalo” prévu pour septembre 2022.





LANSKY NAMEK

D’origine russe, marocaine et polonaise, Lansky Namek est une artiste (auteur, compositeur, interprète) nouvelle génération Rap / Trap du centre ville de Marseille qui débuta sa carrière en 2016.

Fortement influencée par la culture et les sonorités de sa ville natale, elle joue plusieurs instruments tel que la guitare ou encore le piano et propose une musique qui résonne chez les fans de toutes affinités musicales. Elle oscille entre Rap puriste/ alternatif/ thématique profonde/ trap et drill.

C’est une artiste complète qui évolue aussi dans d’autres disciplines comme le Graffiti et le Beatmaking. On peut la retrouver dans d’autres genres musicaux tels que la soul , le rock ou le punk. C’est une artiste polyvalente qui n’a pas peur de repousser ses limites.

Parallèlement elle est la fondatrice des ateliers socio-culturels « Le rap c’est quoi ? » ou LRCQ ayant pour but de sensibiliser la jeunesse au vivre-ensemble et au rap positif.



L’AMIR’AL

Son premier fait d’armes fut lors d’un festival de quartier en 2004, depuis l’Amir’al a écumé de nombreuses salles marseillaises.

Indépendant, il organisa très tôt ses premiers concerts, partageant la scène avec une palette de groupes locaux.

En bon marseillais il fit plusieurs collaborations dans de nombreuses compils qui ne virent jamais le jour.

Il participa entre autres à la mix tape « Cercle ouvert » et ouvre également le bal dans « L’Opera à la Plaine 2 » morceau issu de « L’esquisse 2 » de Keny Arkana.

Après avoir signé une poignée de punchlines anthologique, l’Amir’al planche actuellement sur son prochain album.

Sélection hip-hop et rap par Le Molotov

https://www.facebook.com/events/1138264243406963/?ref=newsfeed

Dans le cadre du festival Hip Hop Non Stop, Le Molotov proudly present :



RAKIM

Rakim, de son vrai nom William Michael Griffin Jr., né le 28 janvier 1968 à Long Island, New York, est un rappeur et producteur de musique américain. Membre du groupe Eric B. and Rakim à la fin des années 1980 et au début des années 1990 avant de commencer en 1997 une courte carrière solo. Il est considéré par la communauté hip-hop comme l’un des plus grands MCs de tous les temps.

Très rare en Europe, Rakim sera cet été sur le vieux continent pour une tournée anniversaire au mythique album Paid in Full qui celebrera ses 25 années.

Paid in Full est le premier album studio d’Eric B. & Rakim, sorti le 7 juillet 1987.

L’album est entièrement produit par le duo, excepté les titres My Melody et Eric B. Is President, composés par Marley Marl.

Acclamé par les critiques, il a été désigné 228e des « 500 plus grands albums de tous les temps » par le magazine Rolling Stone et s’est imposé comme un « classique » du hip-hop. En 1998, The Source l’a classé parmi les « 100 meilleurs albums de rap ».

Classé 8e au Top R&B/Hip-Hop Albums et 58e au Billboard 200e, il a été certifié, aux États-Unis, disque d’or le 4 décembre 1987 et disque de platine le 11 juillet 1995 par la RIAA.

« The Live Mixtape: God MC Edition » https://youtu.be/azJ8_16htXo



SWIFT GUAD

Swift Guad, alias le Narvalo, est un rappeur issu de la scène parisienne, plus précisement de Montreuil sous bois dans le 93.

Il commence a faire ses premiers pas dans la musique à la fin des années 90 en temps que beatmaker pour des artistes tels que Zoxea, Lord Lossity, Paco.

Puis il se fait remarquer en temps que rappeur dans des battles (12 inch all stars, Hip Hop Stars sur la radio Générations, battle arena … ), ce qui le mène en 1ère partie de NTM à Bercy en 2008.

A partir de là, sa carrière commence avec la sortie de son premier album « Hécatombe » suivi d’une myriade d’autres projets qui font de lui l’artiste le plus productif du rap français avec déjà 29 projets sortis à son actif, plus d’une centaine de clips et près de 500 concerts.

Actuellement il a travaillé sur la sortie de l’album « Jour de Nuit » du groupe Soleil Noir, composé de Swift Guad, Davodka, Dooz Kawa et Euphonik, en mai 2022, et sur son prochain album solo “Narvalo” prévu pour septembre 2022.





LANSKY NAMEK

D’origine russe, marocaine et polonaise, Lansky Namek est une artiste (auteur, compositeur, interprète) nouvelle génération Rap / Trap du centre ville de Marseille qui débuta sa carrière en 2016.

Fortement influencée par la culture et les sonorités de sa ville natale, elle joue plusieurs instruments tel que la guitare ou encore le piano et propose une musique qui résonne chez les fans de toutes affinités musicales. Elle oscille entre Rap puriste/ alternatif/ thématique profonde/ trap et drill.

C’est une artiste complète qui évolue aussi dans d’autres disciplines comme le Graffiti et le Beatmaking. On peut la retrouver dans d’autres genres musicaux tels que la soul , le rock ou le punk. C’est une artiste polyvalente qui n’a pas peur de repousser ses limites.

Parallèlement elle est la fondatrice des ateliers socio-culturels « Le rap c’est quoi ? » ou LRCQ ayant pour but de sensibiliser la jeunesse au vivre-ensemble et au rap positif.



L’AMIR’AL

Son premier fait d’armes fut lors d’un festival de quartier en 2004, depuis l’Amir’al a écumé de nombreuses salles marseillaises.

Indépendant, il organisa très tôt ses premiers concerts, partageant la scène avec une palette de groupes locaux.

En bon marseillais il fit plusieurs collaborations dans de nombreuses compils qui ne virent jamais le jour.

Il participa entre autres à la mix tape « Cercle ouvert » et ouvre également le bal dans « L’Opera à la Plaine 2 » morceau issu de « L’esquisse 2 » de Keny Arkana.

Après avoir signé une poignée de punchlines anthologique, l’Amir’al planche actuellement sur son prochain album.

dernière mise à jour : 2022-06-20 par