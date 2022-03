RAJA MEZIANE + YOUSS SEDDAS L’Odéon, 28 mai 2022, Tremblay-en-France.

RAJA MEZIANE + YOUSS SEDDAS

L’Odéon, le samedi 28 mai à 20:30

Elle écrit et chante son engagement auprès de ceux qui luttent pour la liberté. Ses chansons anti-gouvernementales, aux paroles sèches et aux rythmes puissants, s’attaquent à l’injustice sociale, à la corruption et aux inégalités. Exilée à Prague depuis 2015, elle demeure une fervente partisane du Hirak. Son hymne «Allô le Système», sorti dix jours après le début de «la Révolution du sourire» a largement résonné dans les rangs des manifestants. Deux autres titres coup de poing ont suivi, Toxic et Rebelle, Raja débute l’année 2020 en sortant le titre Survivor, puis une chanson en français intitulée ‘’1 million de vies’’ puis “Dona Victoria” un Hymne à la liberté. En 2021 elle ne s’arrête pas et s’enchaîne les titres “Format DZ” de “Décalage Horreur” puis “Incognita” et un clip plus personnel hommage à toutes les mamans “Ma Bella” . YOUSS SEDDAS (EX INTIK) Youss Seddas, Celui qui fut le leader du groupe phare du rap algérois Intik, a depuis pour¬suivi sa route, tracé son chemin. Ambassadeur du ragga hip-hop algérien il nous revient rechargé en influences multiculturelles, puisant dans le châabi, les musiques traditionnelles, le reggae roots, la soul, pour nous délivrer ses bonnes vibrations. Concert debout // Bar sur place + Foodtruck

Plein tarif 16€ / Tarif réduit 12€

Indépendante, elle est la voix incorruptible de la jeunesse algérienne.

L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis



2022-05-28T20:30:00 2022-05-28T23:30:00