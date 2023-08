SORTIE : UNE JOURNÉE À ÉPERNAY Raival Catégories d’Évènement: Meuse

Raival SORTIE : UNE JOURNÉE À ÉPERNAY Raival, 9 septembre 2023, Raival. Raival,Meuse Sortie champenoise organisée par l’association les Voyageurs de l’Ezrule.. Adultes

Samedi 2023-09-09 07:00:00 fin : 2023-09-09 20:00:00. 99 EUR. Raival 55260 Meuse Grand Est



Champagne outing organized by the association Les Voyageurs de l’Ezrule. Excursión al champán organizada por la asociación Les Voyageurs de l’Ezrule. Ausflug in die Champagne, organisiert von der Vereinigung Les Voyageurs de l’Ezrule. Mise à jour le 2023-08-16 par OT COEUR DE LORRAINE Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Raival Autres Adresse Ville Raival Departement Meuse Lieu Ville Raival latitude longitude 48.8866052;5.2519353

Raival Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/raival/