Avec leur premier album « Vini Bien », Raise présente au monde leur musicalité originale teinté du zouk, de mélodies créoles avec une créativité scénique sans pareille Ronald Tulle, Michel Alibo, Alain Dracius, Thomas Bellon & Tony Chasseur ouvrent une nouvelle page dans leurs itinéraires musicaux déjà riches et variés en développant la démarche « Raising» proposée depuis 2014. Le virtuose du piano exploite l’élasticité vocale du chanteur pour offrir un répertoire enthousiaste et magique, teinté d’une folle musicalité, appuyé par la basse tourbillonnante de Michel Alibo. Avec l’apport de piliers tels que Alain Dracius, percussionniste influent et novateur de la musique antillaise et Thomas Bellon, leader dans l’expression et la défense des rythmes endémiques de cette région, implication qui lui permet d’être aujourd’hui le batteur du groupe créateur du Zouk. Une démarche de Créole Jazz dynamique et énergétique basée sur une exploration poussée des rythmes de la Caraïbe, notamment du Zouk, et de mélodies créoles, voire internationales, dans une lecture en perpétuelle créativité sur scène. Leur premier album « Vini Bien » présente au monde cette démarche musicale originale. Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/raise-premier-album-vini-bien

