Leah’le, la voix du Dibbouk – Installation / Vidéo Par le dessin, la musique et l’installation, Rainier Lericolais (né en 1970) compose une œuvre nourrie par les avant-gardes historiques. “Leah’le, la voix du Dibbouk” puise son inspiration dans les différentes versions du Dibbouk, célèbre pièce du théâtre yiddish qui s’inscrit dans la tradition des amants malheureux, avec une dimension fantastique : dans la tradition juive, le dibbouk est un esprit, un démon, qui entre dans les corps des vivants pour réclamer la réparation d’une offense. Rainier Lericolais y a prélevé des éléments visuels et sonores, les mêlant à son propre langage musical et littéraire. Sans folklore, ni nostalgie, l’œuvre aborde la culture yiddish comme un terreau de création et revient sur la dimension universelle des thèmes du Dibbouk. Rainier Lericolais sur Facebook : https://www.facebook.com/rainier.lericolais Commissariat : Pascale Samuel Nuit Blanche -> Nuit Blanche Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du Temple Paris 75003

Contact : https://www.mahj.org/ https://www.facebook.com/mahjparis/ https://twitter.com/mahjparis

