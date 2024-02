RAINBOW RUN Route du Lac Saint-Julien-de-Concelles, samedi 9 mars 2024.

RAINBOW RUN Route du Lac Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique

Une course colorée où chaque participant est invité à courir ou marcher tout en étant aspergé de poudre biodégradable aux couleurs vives.

Cet événement festif a pour but de sensibiliser à la lutte contre le cancer tout en créant une atmosphère joyeuse et solidaire. C’est pourquoi, l’ensemble des fonds récoltés lors de cette journée seront intégralement reversés à la Ligue 44 pour soutenir ses actions contre le cancer.

Elle se déroulera au Plan d’eau du chêne, avec un départ prévu à 10h00 (accueil à 9h30).

La participation à la Rainbow Run est ouverte à tous, coureurs ou marcheurs. Pour vous inscrire, rdv sur notre site www.capsn.org ! 5 5 EUR.

Route du Lac Plan d’eau du Chêne

Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire

