Rain – Meytal Blanaru ——————— ### ven. 8 octobre – 19h ### 25 min – tout public à partir de 12 ans Il n’est pas d’acte plus puissant que celui de se reconstruire après un traumatisme. Meytal Blanaru choisit de faire le sien en s’affranchissant de toute injonction, de toute obéissance au sexisme ambiant. Son délicat travail d’écoute et de redécouverte de son propre corps, la mène à montrer ici ses énergies, ses blessures, ses vérités. De son regard qui ne lâche jamais le public, elle invite à la communication, à écouter son histoire, à relire son geste, dans la lenteur légère d’une femme qui se dévoile toute entière. — Concept,chorégraphie et performance : Meytal Blanaru / Musique : Benjamin Sauzereau / Dramaturgie : Olivier Hespel / photos © Pierre Planchenault — En coréalisation avec le FAB Festival International des Arts de Bordeaux Métropole 2021 Avec le soutien de l’ONDA — + d’infos ici : [Rain](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/rain-meytal-blanaru-8-oct-2021/)

tarif plein 12€ – tarif réduit 10€ – tarif jeune/tarif groupe 8€ – carte Manuf’ 10€ – carte Manuf’réduit 8€ tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde

2021-10-08T19:00:00 2021-10-08T19:30:00

