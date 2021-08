Rails Girls : une journée pour découvrir le code Cantine numérique, 24 septembre 2021, Nantes.

2021-09-24

Horaire : 18:30 22:00

Gratuit : oui Inscription : www.railsgirls-nantes.org

Rails Girls est un atelier de code pour apprendre des notions de développement web et découvrir comment construire une application web en Ruby on Rails (une structure qui permet de développer rapidement et intuitivement). Cet évènement est ouvert à toutes et tous : aux femmes et aux hommes, débutant·e·s, curieux·ses, en donnant la priorité aux femmes et aux débutant·e·s, le tout dans une ambiance joyeuse et décontractée.Pour se joindre à nous, il te faut juste un ordinateur et ton sourire ! Dans le cadre de Nantes Digital Week

Cantine numérique 11 Rue La Noue Bras de Fer Île de Nantes Nantes