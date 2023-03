Rail des Forts La Rodiaceta Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs 11 14 EUR Le Club Besac E’ride, en collaboration avec le Grand Besançon Métropole, le Comité Régional Handisport et l’Agence d’événementiel EVEN Outdoor, vous propose le premier événement 100% VTTAE. L’E-Ride des Forts sera une expérience originale inoubliable. Pourquoi ? Découvrir les magnifiques terrains de jeu que la ville de Besançon offre aux pratiquants de VTT à assistance électrique (VTTAE) sur ces 7 collines environnantes. L’accès au sport pour tous, 3 distances, 3 niveaux pour 3 fois plus de plaisir contact@even-outdoor.com La Rodiaceta 4 avenue de Chardonnet Besançon

