Raid’ingue de Bègles pour les 11-16 ans. Plaine des sports, 29 avril 2022, Bègles.

Le Service des Sports et le Centre Social et Culturel de Bègles te proposent de participer à nouveau à la Raid’ingue de Bègles. **Vendredi 29 avril à partir de 10h** **Au programme :** bike and run course d’orientation canoë tir à l’arc Tu as entre 11 et 16 ans, alors, trouve-toi un coéquipier et inscris- toi ! Le départ se fait au Dorat. Après les épreuves, un pique-nique (offert) sera organisé à la Plaine des Sports.

sur inscription – gratuit

Plaine des sports avenue Pierre Mendès 33130 Bègles Gironde



