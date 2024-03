RAID X SPORTS LOZÈRE – X SPORT LOZERE La Canourgue, samedi 30 mars 2024.

RAID X SPORTS LOZÈRE – X SPORT LOZERE La Canourgue Lozère

Participez à la nouvelle édition du « Raid X Sport Lozère » tentez un des deux parcours qui vous sont proposés!

Le parcours « Découverte »: 5h/15 à 35km, accessible à tous et départ à 12h.

Le parcours « Aventure »: 9h/40 à 100km pour les plus initiés ou s…

Participez à la nouvelle édition du « Raid X Sport Lozère » tentez un des deux parcours qui vous sont proposés!

Le parcours « Découverte »: 5h/15 à 35km, accessible à tous et départ à 12h.

Le parcours « Aventure »: 9h/40 à 100km pour les plus initiés ou sportifs et départ à 8h30.

Renseignements au 06 86 75 06 48 ou xsportslozere@gmail.com EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-03-30

Place du Pré Commun

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie xsportslozere@gmail.com

L’événement RAID X SPORTS LOZÈRE – X SPORT LOZERE La Canourgue a été mis à jour le 2024-03-13 par 48 OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn