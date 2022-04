Raid SwimRun l’Aber Wrac’h – Brignogan Plages Landéda, 31 juillet 2022, Landéda.

Raid SwimRun l’Aber Wrac’h – Brignogan Plages Landéda

2022-07-31 – 2022-07-31

Landéda Finistère Landéda

Vous l’avez rêvé, les Swin Runners du Far Ouest vous l’offre!

Après les magnifiques moments de 2016, 2018 et 2020, l’association des SRFO organise la 4ème édition du raid off de la “Transfinistère”.

Pas de classement, pas d’argent à gagner (quoique de belles surprises !), pas de bling bling…mais un gros défi ajusté à votre niveau et sublimé grâce à l’aide des autres swimrunners présents.

Dans le plus pur esprit swimrun !

Landéda

