Saint-Nazaire Écomusée de Saint-Nazaire Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Raid sur Saint-Nazaire Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire

Raid sur Saint-Nazaire Écomusée de Saint-Nazaire, 18 septembre 2021, Saint-Nazaire. Raid sur Saint-Nazaire

le samedi 18 septembre à Écomusée de Saint-Nazaire Gratuit. Réservation conseillée. Passe sanitaire obligatoire (+18 ans) et port du masque obligatoire (+12 ans). Durée 1 H 30

Suivez pas à pas les commandos britanniques de l’opération Chariot. En cette année 1942, ce raid audacieux est un premier signe d’espoir pour les Alliés. Écomusée de Saint-Nazaire Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Autres Lieu Écomusée de Saint-Nazaire Adresse Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire Ville Saint-Nazaire lieuville Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire