RAID SPORTIF AUX SABLES D’OLONNE institut sport ocean, 19 août 2021, Les Sables-d'Olonne.

du jeudi 19 août au jeudi 26 août à institut sport ocean

– Favoriser I’ouverture d’esprit des jeunes des quartiers politique de la ville et découvrir d’autres horizons en brisant la barrière géographique, dans une démarche citoyenne et écologique. – Préparer la rentrée scolaire de ces jeunes en mettant en place de la révision et du soutien scolaire . Première partie : – Deux heures dans la matinée seront consacré aux soutien scolaire et à la révision. Pour cela, un professeur certifié ainsi qu’un étudiant en école de prépa d’ingénieur encadreront ces cours. – 1h30 sera consacré à l’activité physique, pour les stimuler, les faire bouger. Le temps du midi sera le moment d’un temps d’échange sur la matinée, mais aussi de les sensibiliser à une alimentation saine en proposant des repas sportifs équilibrés. Deuxième partie : L’après midi sera consacré aux activités culturelles en visitant le patrimoine local, les châteaux, musés, afin de découvrir d’autres richesses culturelles et naturelles de la France. Ainsi que de découvrir d’autres pratiques sportives dont les sports nautiques. Pour ces jeunes, le dépaysement sera total en leur proposant un environnement totalement différent, la plupart d’entre eux ne sont jamais sortit de leurs quartiers et n’ont jamais vu la mer, et ce séjour leur permettra de s’ouvrir sur I’extérieur.et donc de favoriser leur épanouissement.

gratuit

Préparer la rentrée scolaire et découvrir les richesses culturelles et naturelles de la France

institut sport ocean 85100 Les Sables d’Olonne Les Sables-d’Olonne Les Sables-d’Olonne Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T08:00:00 2021-08-19T18:00:00;2021-08-20T08:00:00 2021-08-20T18:00:00;2021-08-21T08:00:00 2021-08-21T18:00:00;2021-08-22T08:00:00 2021-08-22T18:00:00;2021-08-23T08:30:00 2021-08-23T18:00:00;2021-08-24T08:30:00 2021-08-24T18:00:00;2021-08-25T08:30:00 2021-08-25T18:00:00;2021-08-26T08:30:00 2021-08-26T18:00:00