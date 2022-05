Raid Sénon 2022 Paron, 14 mai 2022, Paron.

Raid Sénon 2022 Paron

2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-14 19:30:00

Paron Yonne Paron

Raid Sénon Aventure est une association à but non lucratif régit par la loi 1901 dont l’objectif est l’organisation annuelle d’un raid nature multisports.

Au programme tous les ans, un enchaînement d’épreuves telles que trail, VTT, Course d’Orientation, Bike and Run, kayak bi-places et des épreuves surprises.

Chaque année, le parcours est inédit et les roadbook très variés et insolites.

Cette année, ce sont 12 épreuves multi-sports pour chaque équipe de 2, débutants ou confirmés.

Entre 50 et 80 km.

Lots offerts à tous les participants à l’arrivée, avec un repas chaud.

Inscription obligatoire.

Matériel obligatoire par personne :

– un VTT en bon état de marche

– un casque VTT

– un porte-carte étanche ou pochette plastique

– un compteur kilométrique étalonné avec pile neuve

– un téléphone portable chargé avec inclus dedans les n° des personnes de l’organisation qu’on vous communiquera

– 4 épingles à nourrice pour fixer le dossard

– un sac à dos avec réserve d’eau

– ravitaillement solide (barres, fruits secs, … )

– couverture de survie

– sifflet

– kit de réparation VTT (pompe, chambre à air, démonte-pneu, outillage, dérive chaîne, maillon rapide, etc)

– une boussole avec règle graduée

– un stylo feutre pointe fine indélébile (en cas de pluie)

Matériel conseillé:

– des chaussures de trail

– chaussettes hautes et/ou guêtres de trail

– une petite serviette

– des vêtements de rechanges

raidsenon@gmail.com https://raidsenonaventure.com/

