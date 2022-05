Raid Rozh Rance Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Catégories d’évènement: 35870

Raid Rozh Rance est un événement solidaire organisé par Rance Sport Santé 35 qui s'inscrit dans la dynamique d' « Octobre Rose ». L'équipe organisatrice a le plaisir de vous proposer pour cette première édition 2 raids en duo ainsi qu'une marche solidaire au profit de l'association Sport Mer Santé. Tous les bénéfices sont reversés à l'association Sport Mer Santé qui anime des séances d'activités physiques adaptées pour les personnes touchées par un cancer. Au programme : 9h15 : Parcours Rance de 9 km en DUO associant Course d'Orientation (4km), Laser Run ( 6 séquences de tirs et 6 boucles de 100 m), Trail (1km) , Paddle (2 boucles de 500 m), Trail (1km) 9h15 : Parcours Raid de 15 km en DUO associant Trail (4km), Course d'Orientation (4km), Laser Run ( 6 séquences de tirs et 6 boucles de 300 m), Trail (1km) , Paddle (6 boucles de 500 m), Trail (1km) À partir de 10h00 : Marche solidaire de 7 km (allure libre) Ouverture des inscriptions prévues début juin. Ces épreuves propices à la découverte et à l'aventure se dérouleront sur la commune du Minihic sur Rance au rythme des sentiers, GR 34 et grèves des bords de Rance. Dimanche 9 octobre 2022 – à partir de 9h – lieu à venir +33 2 99 88 56 15 https://www.nextrun.fr/course/inscriptions-avis/sport/3101/raid-rozh-rance/2022?fbclid=IwAR0EofiLo0jaLu0xcAT4M5n0TZpZ_MaOPA7OE5qSA0r_u9cFcxOKHx9eEjk

