Venez découvrir les joies du sport pour tous avec 5 activités au programme : cycle sur route, tir de précision (tir à l’arc ou sarbacane), course d’orientation, canoë, escalade (grimpe arbre). Les équipes sont composées d’un sportif en situation de handicap et de deux sportifs valides. Location de VTT pour les valides à 10 € et prêt de matériel handisport possible. * Infos pratiques – Le samedi 11 juin 2022 – Au Val de l’Hort à Thoiras – De 8h30 à17h – Tarifs: 90€ par équipe la journée d’épreuve (30€ le repas pour 1 pers), repas du midi compris, et 25€ le dîner de Gala du soir.- Inscription au plus tard le 31 mai

