Raid Pau Pyrénées Aventure Buzy, 11 juin 2022, Buzy. Raid Pau Pyrénées Aventure Buzy

2022-06-11 – 2022-06-12

Buzy Pyrénées-Atlantiques Buzy Raid Nature Multisport sans assistance

1 ou 2 jour(s) par équipe de 2 ou 3 personnes

VTT, course orientation, trail, épreuves inédites et surprises….

