RAID ParisNormandie Saint-Aubin-sur-Mer, 20 mai 2022, Saint-Aubin-sur-Mer.

Il s’agit d’un Raid en Duo. Partir de Paris pour rejoindre la côte de Nacre (Saint-Aubin-Sur-Mer) en courant, soit environ 300km de trail. Un trajet en 8 étapes au profit d’une association d’enfants atteints de handicap psychique et mental. Une course sous effigie et couleur de la Police Nationale pour un message sportif de valeur et d’entraide. La dernière étape concerne l’arrivée à Saint-Aubin-Sur-Mer en partant de Cabourg. Un site web présente les caractéristiques du projet. Toute personne, ami, famille, collègue… peut prendre part à notre périple pour nous accompagner sans aucune contrepartie, juste pour l’esprit et la cohésion solidaire.

breaker_du_93@yahoo.fr +33 6 24 01 67 26 https://www.parisnormandie.net/

Il s’agit d’un Raid en Duo. Partir de Paris pour rejoindre la côte de Nacre (Saint-Aubin-Sur-Mer) en courant, soit environ 300km de trail. Un trajet en 8 étapes au profit d’une association d’enfants atteints de handicap psychique et mental. Une course sous effigie et couleur de la Police Nationale pour un message sportif de valeur et d’entraide. La dernière étape concerne l’arrivée à Saint-Aubin-Sur-Mer en partant de Cabourg. Un site web présente les caractéristiques du projet. Toute personne, ami, famille, collègue… peut prendre part à notre périple pour nous accompagner sans aucune contrepartie, juste pour l’esprit et la cohésion solidaire.

