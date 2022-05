RAID OX TERRA Sillé-le-Guillaume, 27 août 2022, Sillé-le-Guillaume.

RAID OX TERRA Sillé-le-Guillaume

2022-08-27 – 2022-08-27

Sillé-le-Guillaume Sarthe

Le Raid-OX Terra est une activité multisports où les participants enchaînent différentes activités de pleine nature en orientation et en autonomie : VTT, canoë et courses d’orientation. L’objectif est de trouver les points de passage (balises dispersées) dans la forêt. Tout se fait par équipe. De plus, des activités ludiques (escalade, tir laser…) sont proposées le jour de l’événement.

Tarifs de 6 € à 30 €

Circuits 15 km / 30 km / 50 km / 70 km

Course d’orientation, VTT et Canoë

https://www.raidox72.fr/

Sillé-le-Guillaume

