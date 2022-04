Raid nature en famille Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim

Raid nature en famille Rosheim, 15 avril 2022, Rosheim. Raid nature en famille Rosheim

2022-04-15 – 2022-04-17

Rosheim Bas-Rhin EUR Profitez de défis sportifs et d’épreuves touts aussi ludiques que fun pour passer des moments conviviaux en famille.

Venez découvrir la nature qui nous entoure, les communes et les lieux remarquables du territoire des Portes de Rosheim. Amusements, tissage de liens, campement, chasse aux œufs et aventure seront au programme, le tout dans l’ambiance de Pâques ! Infos : de trois à cinq joueurs par équipe. Un adulte (+18 ans) minimum par équipe. Enfants de 10 à 17 ans. Du matériel pourra être mis à disposition par l’organisateur (à contacter si besoin). Amusements, tissage de liens, campement, chasse aux œufs et aventure seront au programme, le tout dans l’ambiance de Pâques ! 1 adulte minimum par équipe. Enfants de 10 à 17 ans. Séjour du vend. 10h au dim. 17h. +33 6 78 41 63 11 Profitez de défis sportifs et d’épreuves touts aussi ludiques que fun pour passer des moments conviviaux en famille.

Venez découvrir la nature qui nous entoure, les communes et les lieux remarquables du territoire des Portes de Rosheim. Amusements, tissage de liens, campement, chasse aux œufs et aventure seront au programme, le tout dans l’ambiance de Pâques ! Infos : de trois à cinq joueurs par équipe. Un adulte (+18 ans) minimum par équipe. Enfants de 10 à 17 ans. Du matériel pourra être mis à disposition par l’organisateur (à contacter si besoin). Rosheim

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rosheim Autres Lieu Rosheim Adresse Ville Rosheim lieuville Rosheim Departement Bas-Rhin

Rosheim Rosheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosheim/

Raid nature en famille Rosheim 2022-04-15 was last modified: by Raid nature en famille Rosheim Rosheim 15 avril 2022 Bas-Rhin Rosheim

Rosheim Bas-Rhin