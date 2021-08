Bouzigues Bouzigues Bouzigues, Hérault RAID MOULES PADDLE Bouzigues Bouzigues Catégories d’évènement: Bouzigues

Bouzigues Hérault Bouzigues L’événement paddle du Bassin de Thau !

Cette année au programme :

Inscriptions aux activités des 9h30

9H30 : paddle yoga

10H – 12h00 : initiation paddle pour tous

Dès 14H30 : raid paddle (à partir de 13 ans)

Clôture des inscriptions de dernière minute au raid, à 13 h 30 (selon places restantes).

Déroulement du raid paddle :

14H30 : briefing

14H45 : distribution matériel

15H : départ raid

18H30 : apéro / brasucade

Clôture des inscriptions le mercredi 8 septembre 2021.

Inscriptions possibles le jour même selon places disponibles. Tarifs majorés de 5 euros.

