RAID MINES NANCY Quai du Locle Gérardmer, samedi 13 avril 2024.

RAID MINES NANCY Quai du Locle Gérardmer Vosges

Samedi

Par équipe de 2, vous affronterez les autres équipes lors d’une course multi-épreuves trail, VTT et canoë. 2 parcours dont un grand pour les plus sportifs. Pour ceux qui veulent découvrir la région plus tranquillement, il y a également une randonnée de 13.7 km. Différents tarifs. Retrouvez toutes les infos sur le site internet.Tout public

45 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 08:00:00

fin : 2024-04-13 19:00:00

Quai du Locle Lac

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est

L’événement RAID MINES NANCY Gérardmer a été mis à jour le 2024-03-16 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES