Raid Jeunes Saint-Astier, 9 avril 2022, Saint-Astier.

Raid Jeunes Saint-Astier

2022-04-09 12:30:00 – 2022-04-09

Saint-Astier Dordogne

Activité raid multisport : épreuves VTT, course à pied, course d’orientation, bike and run. 12h30 : inscriptions

14h : départ raid long

14h15 : départ raid court

Vers 17h30 : résultats et remise des prix.

RDV stade Gimel. Tarifs : 15 € à 20 € / équipe. Sur inscription avant le 03/04 minuit

Saint-Astier Triathlon 06 25 45 48 24

https://www.saint-astier-triathlon.com

+33 6 25 45 48 24

St Astier Triathlon

Saint-Astier

dernière mise à jour : 2022-03-28 par