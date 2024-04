RAID INSA INP SALLE DES FETES DU VERNET Vernet, samedi 27 avril 2024.

Venez participer au plus grand Raid étudiant de France ! Le 27 avril, ne manquez pas la 13ème édition du Raid INSA-INP ses deux parcours inédits (45 et 75km) pour les sportifs amateurs et confirmés.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les inscriptions de la 13ème édition du Raid INSA-INP sont ouvertes !

Le RAID c’est une course comprenant VTT, Trail, course d’orientation, canoë, Run&Bike ainsi que la traditionnelle épreuve surprise ! Cette année, le RAID aura lieu le 27 avril au Vernet (31), à une vingtaine de kilomètres de Toulouse. Pour ceux qui n’ont pas de véhicules, le site est facilement accessible en train. ??

Au programme cette année, 2 parcours inédits

• La Vernette 45 km (Tarifs étudiant 23€ / non étudiant 33€)

• Le Verneton 75 km (Tarifs étudiant 31€ / non étudiant 41€)

Les inscriptions se font par équipe de 2 ou 4 personnes.

La location de VTT est possible pour un supplément de 17€. Un repas aligot saucisse vous attendra le soir à l’arrivée pour 5€ ! On espère vous y voir ! .

SALLE DES FETES DU VERNET Rue de la Fontaine

Vernet 31810 Haute-Garonne Occitanie raid.insa.inp@gmail.com

