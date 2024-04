Raid in France Bugeat, samedi 29 juin 2024.

Raid in France Bugeat Corrèze

Destination Bugeat pour le 12ème Raid in France, rendez-vous annuel des plus grandes équipes des courses aventure de la planète.

Départ et arrivée depuis Bugeat pour une édition au coeur de territoires regorgeant de cours d’eau et de lacs promettant une aventure 100 % back to nature .

Au programme plus de 400 km à parcourir et près de 12 000 m de dénivelé positif, tout au long de 13 sections à enchaîner en orientation, entre VTT, trek, kayak, canyoning et packraft.

A ce jour, 10 nations sont représentées, avec des équipes venues d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Afrique du Sud. Parmi les équipes françaises, la plus emblématique 400Team, pointe au sommet du ranking mondial.

Au terme de 4 jours de course non-stop pour les premiers (6 pour les derniers), l’équipe victorieuse décrochera son ticket pour le Championnat du monde des courses aventure, programmé en Equateur. .

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

