Raid Handi-valide Deux-Sèvres Sansais, 30 avril 2022, Sansais.

Raid Handi-valide Deux-Sèvres Sansais

2022-04-30 – 2022-04-30

Sansais Deux-Sèvres Sansais

60 EUR Rendez-vous les 30 avril et 1er mai , en plein coeur du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, pour le raid Handi-valide Deux-Sèvres !

Né de la passion des membres du comité départemental handisport Deux-Sèvres (79) pour les sports de nature, le raid est placé sous le signe du sport et de la convivialité. Ouvert à tout public, le raid Handi-Valide Deux-Sèvres a la volonté de faire découvrir de nombreuse activités tout au long des deux jours.

L’année dernière, participants valides et en situation de handicap, organisateurs, encadrants et bénévoles ont partagé une aventure 100% nature ! Prêts à se lancer dans le raid ? Inscris-toi avant le 10 avril sur Hello Asso.

Rendez-vous les 30 avril et 1er mai , en plein coeur du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, pour le raid Handi-valide Deux-Sèvres !

Né de la passion des membres du comité départemental handisport Deux-Sèvres (79) pour les sports de nature, le raid est placé sous le signe du sport et de la convivialité. Ouvert à tout public, le raid Handi-Valide Deux-Sèvres a la volonté de faire découvrir de nombreuse activités tout au long des deux jours.

L’année dernière, participants valides et en situation de handicap, organisateurs, encadrants et bénévoles ont partagé une aventure 100% nature ! Prêts à se lancer dans le raid ? Inscris-toi avant le 10 avril sur Hello Asso.

+33 6 82 55 08 23

Rendez-vous les 30 avril et 1er mai , en plein coeur du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, pour le raid Handi-valide Deux-Sèvres !

Né de la passion des membres du comité départemental handisport Deux-Sèvres (79) pour les sports de nature, le raid est placé sous le signe du sport et de la convivialité. Ouvert à tout public, le raid Handi-Valide Deux-Sèvres a la volonté de faire découvrir de nombreuse activités tout au long des deux jours.

L’année dernière, participants valides et en situation de handicap, organisateurs, encadrants et bénévoles ont partagé une aventure 100% nature ! Prêts à se lancer dans le raid ? Inscris-toi avant le 10 avril sur Hello Asso.

© D.Echelard – Fédération Française Handisport

Sansais

dernière mise à jour : 2022-02-11 par