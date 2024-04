RAID ET DEFIS – 12/14 & 15/17 ans VARS-LES-CLAUX Vars, vendredi 5 juillet 2024.

RAID ET DEFIS – 12/14 & 15/17 ans Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 6 – 12 juillet VARS-LES-CLAUX 755 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-06T00:00:00+02:00 – 2024-07-06T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-12T00:00:00+02:00 – 2024-07-12T23:59:00+02:00

Dépassement de soi, sensations fortes. Decouvre comment aller au-delà de tes limites! La montagne va devenir ton nouveau terrain de jeu.

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr

PARCOURS AVENTURE NOCTURNE : grimpe, enjambe et saute de branche de branche. Encore plus de frissons la nuit ! (1 séance)

PAINTBALL : munis-toi d’audace et de stratégie pour récupérer avec ton équipe le drapeau adverse ! (1 séance)

ESCAPE GAME : c’est en pleine nature que tu vas devoir t’orienter et résoudre les énigmes de la fôret ! (1 séance)

ESCALADE : muni de ton casque, baudrier et longes, tu vas gravir les montagnes. (1 séance)

RAFTING : dans les eaux-vives de la Durance : en groupe et à l’aide d’un guide, anticipe les obstacles pour que ton raft puisse passer partout ! (1 séance)

SOIRÉE CINÉMA AU CENTRE : tout en dégustant ton hot-dog, profite d’une soirée cinéma avec tes copains !

En + POUR LE SEJOUR 14 JOURS

VTT électrique : parcours la piste avec ton vélo spécialement adapté pour la montagne. (1 séance d’env. 2h30)

AQUAPARK sur le plan d’eau d’Embrun : sensations fortes assurées sur ce parcours gonflable de 2 500m² ! Et après, baignade à gogo. (½ journée)

SHOPPING & PIQUE-NIQUE : moment détente à Embrun pour ramener des souvenirs ! (½ journée)

RANDONNÉE PÉDESTRE : durant 2 journées, accompagné d’un guide de moyenne montagne, pars à la découverte des animaux des Alpes et passe une nuit en refuge !

ACTIVITÉS TRADITIONNELLES : veillées, grands jeux, chants, boum du dernier soir…

Document obligatoire : attestation d’aptitude à la pratique d’activités aquatiques et nautiques de natation.

Transport : les arrivées et départs des séjours s’effectuent en bus de tourisme jusqu’au centre de vacances de la Martre ou de Vars et auront lieux au départ de plusieurs villes du Var. Pour les activités prévues durant le séjour, en dehors des activités accessibles à pied ou à vélo, les déplacements se font en bus ou minibus.

Accompagnants 1 directeur + 1 animateur pour 10 à 12 enfants.

Hébergement : En chambres multiples, douches individuelles dans sanitaires à proximité ou sanitaires individuels selon les chambres. Linge de lit fourni. Petit-déjeuner en buffet. Repas cuisinés sur place et servis à table. Panier-repas selon les activités.

Equipements : salles d’activités, restaurant, infirmerie.

Restauration :

Une salle de restauration est à mise à disposition. Les repas sont cuisinés et servis sur place. Possibilité de panier repas selon l’organisation des journées et des activités.

VARS-LES-CLAUX VARS-LES-CLAUX Vars 05560 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0494925985 »}, {« type »: « link », « value »: « http://ODEL.FR »}] [{« link »: « http://www.odelevasion.fr »}]

