2022-06-24 – 2022-06-26

Saint-Lunaire 35800 Pour cette 19ème édition, nous avons le grand plaisir de vous annoncer le passage par le magnifique Archipel de Chausey et une arrivée chez nos amis Granvillais ! Saint-Lunaire, Chausey, Granville, Saint-Lunaire. Une régate aux portes de l’été, immanquable pour tous les férus de catamaran de sport, sportifs ou spectateurs. Plus d’infos et de détails à venir dans les prochains jours. Du vendredi 24 au dimanche 26 juin 2022 – Saint-Lunaire ycsl@ycsl.net +33 2 99 46 30 04 Pour cette 19ème édition, nous avons le grand plaisir de vous annoncer le passage par le magnifique Archipel de Chausey et une arrivée chez nos amis Granvillais ! Saint-Lunaire, Chausey, Granville, Saint-Lunaire. Une régate aux portes de l’été, immanquable pour tous les férus de catamaran de sport, sportifs ou spectateurs. Plus d’infos et de détails à venir dans les prochains jours. Du vendredi 24 au dimanche 26 juin 2022 – Saint-Lunaire Saint-Lunaire

