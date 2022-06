Raid DREAM EDF ADN Tour Saint-Martin-du-Puy, 24 septembre 2022, Saint-Martin-du-Puy.

Raid DREAM EDF ADN Tour Saint-Martin-du-Puy

2022-09-24 – 2022-09-25

Saint-Martin-du-Puy 58140 Saint-Martin-du-Puy

Durant 2 journées, le raid réunira un maximum de 12 équipes de 4 à 6 personnes dont une majorité de personnes en situation de handicap, moteur ou sensoriel, autour de 5 épreuves majeures.

– Une course d’orientation de précision

– Une épreuve de VTT/VTT (run and bike)

– Une épreuve de rafting

– Une épreuve de grimpe (parcours dans les arbres)

– Un combiné canoë/tir à l’arc

Des activités plus « légères » seront aussi organisées le dimanche (Boccia, Sarbacane, …)

Ces dernières activités se dérouleront au sein d’un « village handisport » installé pour l’occasion,

présentant les associations, clubs et initiatives locales en faveur du handisport.

Programme détaillé :

Raid sous la forme d’une boucle, au départ de la base de loisirs de la commune de Saint Martin du Puy, qui sera aussi le point d’arrivée.

Jour 1

Le départ s’effectuera au nord du lac depuis la base de loisirs et suivra un itinéraire imaginé par DREAM sur les hauteurs du lac. Les équipes emprunteront un bout de l’itinéraire du tour du Morvan en Fauteuil Tout Terrain (FTT) sous la forme d’une épreuve de run and bike. La dernière descente donnera aux équipes l’accès à la mise à l’eau de canoës pour une épreuve de vitesse en canoë jusqu’à l’île située au milieu du lac où une épreuve de tir à l’arc sera implantée. Ce combiné canoë/tir à l’arc se terminera par un sprint en canoë afin de rejoindre la rive ouest du lac. Après avoir accosté, les équipes vivront une épreuve de grimpe adaptée avant d’entamer la dernière partie du parcours pédestrement et en fauteuil ou en joelette. L’ensemble de ce parcours d’environ 15kms se fera sous la forme d’une course d’orientation (ou

randonnée orientation) de précision (poinçonnage de balises) à énigmes et questions.

Jour 2

Les participants seront invités à se rendre sur le site du village des association pour y vivre une dernière épreuve majeure, une descente en rafting. A l’issue de cette dernière épreuve venant clôturer le raid, les participants pourront pratiquer diverses activités sportives telles que le tir à la sarbacane, le tir à l’arc, la boccia, le torball…sans notion de classement pour ces dernières. Durant l’après midi du dimanche, le site ouvrira au grand public et dans l’idée de proposer une découverte de certaines pratiques, ainsi qu’une présentation de matériels adaptés. A 15h le dimanche aura lieu l’annonce du classement des équipes. Le rafting : Les équipes s’élanceront pour une descente d’1h15 sur le Chalaux. Descente technique réputée dans la région, elle sera pour l’occasion adaptée afin de permettre aux personnes en situation de handicap de descendre en toute sécurité.

secretariatdream@yahoo.fr https://www.association-dream.org/

Saint-Martin-du-Puy

dernière mise à jour : 2022-05-23 par