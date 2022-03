Raid des remparts Neuf-Brisach Neuf-Brisach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Neuf-Brisach

Raid des remparts Neuf-Brisach, 2 avril 2022, Neuf-Brisach.

2022-04-02 – 2022-04-02

Neuf-Brisach Haut-Rhin Neuf-Brisach EUR Epreuves jeunes chevaux samedi. L’equi’run et l’equi’bike se déroule le samedi après midi sur inscription préalable uniquement. Le dimanche épreuves régionales de 10 à 100km. +33 6 31 03 28 50 Epreuves jeunes chevaux samedi. L’equi’run et l’equi’bike se déroule le samedi après midi sur inscription préalable uniquement. Le dimanche épreuves régionales de 10 à 100km. Neuf-Brisach

