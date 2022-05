Raid des maraîchers d’Eysines – 17e édition Eysines, 3 juin 2022, Eysines.

Balades découverte de la zone maraîchère d’Eysines ————————————————– Rendez-vous **vendredi 3 juin** dès 19h et **samedi 4 juin** 2022 dès 8h sur la grande place du bourg, pour la 17e édition du Raid des maraîchers d’Eysines ! Le Raid, ce sont **des balades à pied ou à vélo** dans la zone maraîchère d’Eysines et les communes alentour. Ponctuée d’étapes, cette escapade printanière a pour but de vous faire découvrir la Vallée des Jalles où maraîchers et producteurs vous ouvrent leurs exploitations. Plusieurs parcours sont proposés pour satisfaire toutes les envies et toutes les énergies : rando à pied de 3h, balade à vélo de 2h30, promenade à pied de 2h, visite d’exploitation d’ 1h… **Inscrivez-vous** directement en ligne sur [www.eysines.fr/evenements/raid-des-maraichers-2022](http://www.eysines.fr/evenements/raid-des-maraichers-2022) Le Raid, c’est aussi : * un **concert** rock et pop le vendredi soir dès 21h * le **marché de producteurs** de pays qui vous accueille sur la grande place du bourg dès 20h le vendredi et dès 11h le samedi. Ce marché propose à la vente des plats préparés à base de produits locaux. * des **animations** tout au long des parcours, avec notamment l’école municipale de musique * 2 week-ends supplémentaires de **visite-découvertes d’exploitation**, pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir les 3 et 4 juin. Rendez-vous les **29-30 juillet et 26-27 août**, pour des rencontres en petits groupes avec les producteurs locaux sur leurs exploitations. (_Sur inscription – ouverture début juillet_)

Sur inscription

Eysines Eysines 33320 Eysines Gironde



